В Канске на кладбище уничтожили беседку на месте захоронения героя СВО

В ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что причастные к этому преступлению устанавливаются

КРАСНОЯРСК, 23 июля. /ТАСС/. Уголовное дело по статье "Уничтожение воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества" возбуждено в Канске Красноярского края, где вандалы сожгли беседку на месте захоронения погибшего участника специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"В ходе мониторинга публичного пространства выявлена информация о том, что 20 июля 2025 года неизвестные лица, находясь на Абанском кладбище города Канска, уничтожили беседку в месте захоронения погибшего участника специальной военной операции. По данному факту следственным отделом по Канскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества)", - сообщили в СК. Максимальное наказание по этой статье - до трех лет лишения свободы.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили пожарно-техническую экспертизу. "Устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления. Следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего", - пояснили в СК.