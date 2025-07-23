В пресс-службе регионального ГУ МВД России сообщили, что мужчина также участвовал в разбое, вымогательстве, незаконном обороте наркотиков, угоне автомобиля и кражах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Полиция в Санкт-Петербурге задержала 46-летнего неоднократно судимого жителя Владикавказа по подозрению в изнасиловании 15-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

"Подозреваемый был задержан на пункте пропуска на 681-м км трассы М-11 "Нева". Задержанного доставили в отдел полиции, он полностью изобличен в содеянном. Злоумышленник оказался с богатым криминальным прошлым, на его счету свыше десятка преступлений, в том числе: разбой, вымогательство, незаконный оборот наркотиков, угон автомобиля, кражи", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, установить личность злоумышленника и выследить его сотрудникам уголовного розыска удалось в течение двух дней. Сообщение об изнасиловании потерпевшей поступило в полицию Красносельского района города 19 июля, преступление было совершено около 15:00 того же дня в лесополосе вблизи улицы Генерала Лагуткина. По этому факту следствием возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней).