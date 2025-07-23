В ГУ МЧС России по региону сообщили, что она составляет 159, 2 га

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Туве, где накануне был введен режим ЧС из-за угрозы распространения огня, снизилась и составила 159, 2 га. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

22 июля на территории всей Тувы был введен режим чрезвычайной ситуации из-за крупных лесных пожаров, на утро этого дня площадь пожаров составляла 275, 2 га.

"По оперативным данным, на 09:00 [05:00 мск] 23 июля на территории республики действует пять лесных пожаров на площади 159,2 га в трех районах Тувы. <...> Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.

По данным Среднесибирского УГМС, в регионе сохраняется высокая пожарная опасность 4-го класса. В Туве синоптики обещают жаркую неделю, прогнозируется, что воздух днем прогреется до плюс 31 градуса.