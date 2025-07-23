В пресс-службе ГУ МВД России по региону сообщили, что езе трое пострадали

ВЛАДИМИР, 23 июля. /ТАСС/. Два человека погибли в ДТП с участием трех автомобилей в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области. Три человека, в том числе двое малолетних детей, госпитализированы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По предварительной информации, около 04:54 мск на 368-м км автодороги Р-132 "Золотое кольцо" водитель автомобиля ВАЗ-2112 1977 года рождения при выполнении обгона автомобиля Renault Logan выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-21093 под управлением водителя 1986 года рождения. После столкновения ВАЗ-2112 отбросило на Renault Logan. "В результате ДТП водители автомобилей ВАЗ-2112 и ВАЗ-21093 скончались на месте происшествия, пассажиры автомобиля ВАЗ-2112 - дети года четырех месяцев и двух лет, а также мужчина 2007 года рождения - госпитализированы", - пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что проверку дорожного происшествия проводят сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России "Гусь-Хрустальный".