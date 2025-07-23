ФСБ предотвратила теракт на кубанском промышленном объекте нефтепереработки

В ведомстве сообщили, что преступление планировал совершить иностранец по заданию международной террористической организации

КРАСНОДАР, 23 июля. /ТАСС/. Сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю предотвращен террористический акт на промышленном объекте нефтепереработки региона, который по заданию международной террористической организации планировал совершить иностранец, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в УФСБ России по Краснодарскому краю.

"УФСБ России по Краснодарскому краю предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином одной из стран ЦАР по заданию международной террористической организации на промышленном объекте нефтепереработки региона. Следственным отделом управления в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205.5 УК России", - говорится в сообщении.

Для совершения деяния мужчиной по заданию куратора была изготовлена смесь коктейль Молотова. Планировался поджог здания общежития одного из нефтеперерабатывающих объектов с дальнейшим размещением видео совершенного преступления в интернете для устрашения населения. Мужчина собирался выехать в Афганистан для вступления в ряды международной террористической организации.

После задержания суд арестовал его на время предварительного следствия.