23 июля, 09:20,
обновлено 23 июля, 09:36

ФСБ предотвратила теракт на кубанском промышленном объекте нефтепереработки

© УФСБ России по Краснодарскому краю/ ТАСС
В ведомстве сообщили, что преступление планировал совершить иностранец по заданию международной террористической организации

КРАСНОДАР, 23 июля. /ТАСС/. Сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю предотвращен террористический акт на промышленном объекте нефтепереработки региона, который по заданию международной террористической организации планировал совершить иностранец, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в УФСБ России по Краснодарскому краю.

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"УФСБ России по Краснодарскому краю предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином одной из стран ЦАР по заданию международной террористической организации на промышленном объекте нефтепереработки региона. Следственным отделом управления в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205.5 УК России", - говорится в сообщении.

Для совершения деяния мужчиной по заданию куратора была изготовлена смесь коктейль Молотова. Планировался поджог здания общежития одного из нефтеперерабатывающих объектов с дальнейшим размещением видео совершенного преступления в интернете для устрашения населения. Мужчина собирался выехать в Афганистан для вступления в ряды международной террористической организации.

После задержания суд арестовал его на время предварительного следствия. 

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