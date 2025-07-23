В прокуратуре региона сообщили, что компания ненадлежащим образом отремонтировала дорогу и предоставила документы с недостоверными сведениями об объеме выполненных работ

ХАБАРОВСК, 23 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о хищении более 21 млн рублей, выделенных на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", возбудили в Хабаровском крае по материалам прокурорской проверки. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

С сентября 2022 по август 2023 года между учреждением "Хабаровское управлением автомобильных дорог" и ООО "Руст" были заключены государственные контракты на ремонт автомобильной дороги село Селихино - город Николаевск-на-Амуре. После завершения работ подрядчик предоставил заказчику соответствующие документы, на основании которых краевое учреждение оплатило стоимость контрактов.

"Однако проверка надзорного ведомства показала, что принятые обязательства исполнены ООО "Руст" ненадлежащим образом, дорожное полотно не соответствует требованиям государственных стандартов, а представленные подрядчиком документы содержат недостоверные сведения о фактическом объеме выполненных работ. В результате неправомерных действий федеральному бюджету причинен ущерб на общую сумму свыше 21 млн рублей", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).