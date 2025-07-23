В пресс-службе прокуратуры республики сообщили, что мужчину приговорили к 8,5 года колонии строгого режима

УЛАН-УДЭ, 23 июля. /ТАСС/. Военный суд вынес обвинительный приговор по делу об оправдании терроризма. Осужден 21-летний житель Бурятии, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

"Поддержано гособвинение по уголовному делу в отношении 21-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). 2-й Восточный окружной военный суд по совокупности приговоров назначил мужчине окончательное наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на год", - сообщили в ведомстве.

Судом установлено, что осужденный за приготовление к государственной измене и к участию в деятельности террористической организации во время нахождения в камере следственного изолятора публично высказывал заявления, содержащие положительную оценку деятельности организации, признанной на территории Российской Федерации террористической.

Приговор в законную силу не вступил, добавили в прокуратуре.