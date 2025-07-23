В ГУ МВД России по Ростовской области сообщили, что ущерб от действий злоумышленников оценивается в 500 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Ростове-на-Дону расследуют уголовное дело о крупном мошенничестве при строительстве индивидуальных жилых домов. Ущерб от действий злоумышленников предварительно оценивается в 500 млн рублей, потерпевшими признаны 135 человек из Ростовской, Воронежской областей и Республики Крым, сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

"По данным следствия, трое подозреваемых из числа руководителей компании предлагали гражданам услуги по строительству недвижимости, получали от них деньги в качестве предоплаты, однако готовые дома так и не построили. Как правило, вместо полноценного строения, которое фигуранты должны были возвести за два года, был залит лишь фундамент. <...> По предварительным данным, сумма причиненного ущерба составляет около 500 млн рублей", - сказано в сообщении.

Потерпевшими по делу признаны 135 жителей Ростовской, Воронежской областей и Республики Крым.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Двое фигурантов допрошены и находятся под подпиской о невыезде, третий объявлен в международный розыск.

На имущество подозреваемых и их аффилированных лиц наложен арест на сумму свыше 58 млн рублей. Следствие продолжает устанавливать круг причастных и ищет других возможных пострадавших.