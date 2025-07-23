Число детей с кишечной инфекцией в ульяновском лагере выросло до 15

Деятельность лагеря "Смарт" приостановили с 23 июля по решению санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве региона

УЛЬЯНОВСК, 23 июля. /ТАСС/. Число отдыхающих в лагере "Смарт" в Ульяновской области детей, заразившихся инфекцией, увеличилось до 15. Об этом говорится в сообщении управлении Роспотребнадзора по региону, опубликованном во "ВКонтакте".

Во вторник ведомство сообщало о пяти выявленных случаях кишечной инфекции среди отдыхающих в лагере.

"23 июля по инициативе управления Роспотребнадзора по Ульяновской области состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Ульяновской области <...>. На заседании комиссии была рассмотрена неблагополучная эпидемиологическая ситуация в детском оздоровительно-образовательном центре "Смарт" <…>, в котором зарегистрировано 15 лабораторно подтвержденных случаев норовирусной инфекции среди детей", - отмечается в сообщении.

Решением санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Ульяновской области деятельность лагеря "Смарт" временно приостановлена с 23 июля. Руководству лагеря необходимо обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий. Их выполнение будет проконтролировано управлением Роспотребнадзора по региону. Ситуация находится на особом контроле ведомства.