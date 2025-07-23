Полицейских, обвиняемых по делу главного редактора Baza, доставили в Москву

Их привезли для проведения следственных действий

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции из трех регионов России, которые обвиняются по делу о взятках от главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, доставлены в Москву для проведения следственных действий.

Об этом журналистам сообщил адвокат Трифонова Алексей Михальчик.

"Сотрудников полиции, проходящих по делу Baza, из Краснодара, Белгорода и Красноярска доставили в Москву для проведения следственных действий", - сказал он.

По версии СК, журналисты Baza причастны к даче взяток сотрудникам полиции из Краснодара, Красноярского края и Белгородской области.

Ранее в СК РФ сообщили ТАСС, что главный редактор телеграм-канала Baza и его коллега задержаны в Москве за дачу взятки. В редакции издания и в квартире Трифонова прошли обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации.

В ведомстве добавили, что с делом Трифонова также связано дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ) в Красноярском и Краснодарском краях, а также в Белгородской области. Задержаны трое сотрудников полиции.