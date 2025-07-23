Следствие изучило обстоятельства и условия проживания лиц в квартире

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Столичные следователи возбудили уголовное дело о незаконной миграции после пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

"Следствие изучило обстоятельства и условия проживания лиц в квартире. На основании этого действия организаторов проживания иностранных граждан квалифицированы по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору)", - сказали в пресс-службе.

Ранее в СК также сообщали о возбуждении после пожара в квартире на Мытной улице уголовного дела о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). По данным следствия, пожар произошел 23 июля, после его ликвидации в квартире обнаружен один погибший. Девять пострадавших госпитализированы, один от госпитализации отказался, ему оказана необходимая помощь на месте происшествия. Следствием получена предварительная информация о том, что жилое помещение в доме было оборудовано двухъярусными кроватями для незаконного проживания иностранных граждан. Всего в квартире установлено не менее 17 спальных мест.