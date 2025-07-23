ТАСС: актер Сергей Базанов заключил контракт с Минобороны и ушел на СВО

По версии следствия, актер входил в состав банды, которая в 2011 году напала на бизнесмена в центре Москве

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Актер Сергей Базанов, сыгравший в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", и еще три фигуранта дела о разбое и убийстве бизнесмена в центре Москвы в 2011 году заключили контракты с Минобороны РФ и отправились на специальную военную операцию. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, подписавшие контракт фигуранты выполняют боевые задачи в зоне СВО.

"Сергей Базанов, Григорий Галустов, Евгений Николаев и еще один фигурант осенью прошлого года подписали контракт с Минобороны и убыли в зону СВО, где на сегодняшний день выполняют боевые задачи", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, актер Сергей Базанов входил в состав банды, которая в 2011 году напала на бизнесмена в центре Москве. Предпринимателю выстрелили в голову и похитили у него сумку с $900 тыс. По данным столичного главка СК, в ходе расследования уголовного дела причастность двоих фигурантов, в том числе Базанова, подтвердилась показаниями свидетелей, опознаниями, очными ставками, результатами судебных экспертиз.

Позднее следствие утяжелило всем фигурантам уголовного дела обвинение и, помимо разбоя, вменило им убийство. Базанов и еще один фигурант признали вину в разбое, но отвергли обвинение в убийстве. С ними заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Вместе с тем один из фигурантов дал в отношении Базанова признательные показания и назвал его организатором убийства группой лиц по предварительному сговору. Все четверо обвиняемых в рамках расследования уголовного дела о разбое и убийстве находились под стражей.

Пятый фигурант дела находился в розыске и в конце октября прошлого года был задержан в подмосковном Наро-Фоминске. Мужчина скрывался, используя личные данные другого гражданина. Выяснилось, что он находился в федеральном розыске по подозрению в других преступлениях. Установлено, что именно этот участник разбойного нападения произвел не менее одного выстрела в бизнесмена, чей родственник признан потерпевшим по делу.

О фигурантах

Базанов уже был осужден в конце 2013 года на три года колонии общего режима за ношение огнестрельного оружия и нападение на полицейского. Тогда он полностью признал вину, раскаялся в содеянном, его дело было рассмотрено в особом порядке. Мосгорсуд на полгода снизил ему наказание.

Другие фигуранты этого же дела - Г. Галустов, Е. Николаев и С. Хайдаров - ранее судимы за разбой. Кроме Хайдарова, который обвиняется в разбое, всем инкриминируется разбой и убийство в составе группы лиц.

В сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" Базанов сыграл члена криминальной группировки "Универсам" Демида.