В пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области сообщили, что потерпевшую госпитализировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали сотрудника завода на улице Курчатова в Санкт-Петербурге, который выстрелил из лука в свою коллегу на проходной предприятия. Потерпевшую госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

"Прибывшими полицейскими установлено, что на проходной завода произошел конфликт между работниками - женщиной и мужчиной. В результате мужчина выстрелил в женщину из лука. Пострадавшая госпитализирована, 39-летний стрелок доставлен в отдел полиции для разбирательства", - рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что сообщение об инциденте поступило в полицию в 14:00. Причины и обстоятельства конфликта устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.