В Татарстане на парковке Wildberries три машины провалились под землю

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев сообщил, что грунт обвалился из-за обильных дождей

КАЗАНЬ, 23 июля. /ТАСС/. Территорию парковки перед складом Wildberries в Зеленодольском районе Татарстана размыло во время обильных дождей. В результате обвала грунта пострадало три автомобиля, сообщил глава района Михаил Афанасьев.

"На территории индустриального парка "Зеленодольск" в результате сильного ливня, произошел обвал грунта части парковочного пространства компании Wildberries. Пострадало три автомобиля, медицинская помощь никому не понадобилась", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, сейчас ведутся мероприятия по устранению возникшей ситуации.