Главного редактора издания Глеба Трифонова и его коллегу Татьяну Лукьянову обвиняют в даче взяток полицейским из регионов в обмен на информацию

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Работники Следственного комитета отследили факты получения полицейскими денежных вознаграждений от журналистов Telegram-канала Baza с помощью истории переводов на банковские карточки силовиков. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Работники СК проверили истории банковских переводов на счета полицейских и таким образом отследили получение ими вознаграждений от журналистов Baza", - сказал собеседник агентства.

Ранее в СК РФ сообщили ТАСС, что главного редактора издания Baza Глеба Трифонова и его коллегу Татьяну Лукьянову обвиняют в даче взяток полицейским из регионов в обмен на информацию. В редакции издания и в квартире Трифонова прошли обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации.

В ведомстве добавили, что с делом Трифонова также связано дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ) в Красноярском и Краснодарском краях, а также в Белгородской области. Задержаны трое сотрудников полиции, которые будут доставлены в столичный регион для проведения следственных действий. Согласно информации собеседника ТАСС в силовых структурах, обвиняемые получали от правоохранителей через интернет-мессенджеры информацию о ЧП и последствиях, а затем переводили деньги за полученные данные.