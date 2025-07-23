В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что площадь возгорания составляет 5 га

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Природный пожар произошел около населенных пунктов Солнечное и Виноградное в Крыму, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Загорание сухой растительности произошло в городском округе Феодосия вблизи населенных пунктов Солнечное и Виноградное. На данный момент площадь пожара - 5 га. Быстрому распространению огня способствует жаркая и ветреная погода с порывами до 12 м/с", - сказали в МЧС.

К тушению привлечено 170 человек: сотрудники МЧС, лесоохотничьего хозяйства, горная поисково-спасательная часть из Феодосии. На место направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС РФ по Республике Крым, в готовность приведен вертолет Ми-8.