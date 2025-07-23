Им должны избрать меру пресечения

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Полицейские конвойной службы доставили в Замоскворецкий районный суд Москвы главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяну Лукьянову, обвиняемых в даче взятки группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Обвиняемые Трифонов и Лукьянова доставлены в Замоскворецкий суд, где будет рассмотрено ходатайство СК об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил собеседник агентства.

Следственный комитет считает Трифонова и Лукьянову причастными к даче взяток полицейским из Краснодара, Красноярского края и Белгородской области за предоставление информации.