В Ростовской области два города остались без воды из-за аварии на водоводе

Водоснабжение Зверево и Гуково, а также нескольких сел в Красносулинском районе временно прекращено

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июля. /ТАСС/. Водоснабжение городов Зверево и Гуково, а также нескольких сел в Красносулинском районе Ростовской области временно прекращено из-за аварии на насосной станции местного водовода. Отключение оборудования спровоцировала гроза, об этом в Telegram-канале сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

"Из-за аварийного отключения электроэнергии (в результате грозы) остановлена работа насосных станций Гуково-Гундоровского водовода. Временно прекращена подача воды в Гуково, Зверево, поселки Красносулинского района", - написала министр.

По ее словам, специалисты "Россети-юг" уже приступили к восстановительным работам. Подача воды начнется после возобновления электроснабжения и заполнения резервуаров насосных станций. Для жителей организуют подвоз воды по заявкам.