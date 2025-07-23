ТАСС: в Новосибирске заочно арестовали бизнесмена, обвиняемого в мошенничестве

Бывший совладелец магазинов "Бахетле" и "Добрянка" и экс-руководитель "Ритейл центра" Евгений Насоленко находится в федеральном розыске

НОВОСИБИРСК, 23 июля. /ТАСС/. Кировский районный суд Новосибирска заочно арестовал экс-руководителя "Ритейл центра", бывшего совладельца магазинов "Бахетле" и "Добрянка" Евгения Насоленко, объявленного в федеральный розыск. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Суд принял решение об аресте", - сказал собеседник ТАСС. Мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана на два месяца со дня его фактического задержания на территории России, либо с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации в случае его экстрадиции или депортации в пределах срока предварительного следствия.

Насоленко вместе с братом Виталием основал несколько продуктовых сетей в Новосибирской области, в том числе компанию "Новые торговые системы" (НТС), которая во второй половине 2000-х была крупнейшим ретейлером в Новосибирске и одним из крупнейших в Сибири. В октябре 2019 года Арбитражный суд по требованию коллекторского агентства "Брокер-консалт" признал братьев банкротами, их общая задолженность превысила 1 млрд рублей. В июне 2019 года банкротом была признана компания "Ритейл центр".

В 2023 году суд приговорил Насоленко к трем годам условно по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 173 млн рублей. Позже в отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. "а" ч. 2 ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Как отметили в судах общей юрисдикции региона, 23 июля 2025 года Насоленко также был объявлен в международный розыск.