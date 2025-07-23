Сотрудники СК отследили факты получения вознаграждений от журналистов издания с помощью истории переводов на банковские карточки силовиков

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Следствие вменяет главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову три эпизода дачи взятки группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.​​​​​​

"Обвиняемому Глебу Трифонову вменяется три эпизода преступления коррупционной направленности", - сказал следователь.

Сотрудники СК отследили факты получения полицейскими вознаграждений от журналистов издания Baza с помощью истории переводов на банковские карточки силовиков, а также фотографий с банкоматов, которые зафиксировали журналистов во время перевода денежных средств.

Ранее в СК РФ сообщили ТАСС о том, что главного редактора издания Baza Глеба Трифонова и его коллегу Татьяну Лукьянову обвиняют в даче взяток полицейским из регионов в обмен на информацию. В редакции издания и в квартире Трифонова прошли обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации.

В ведомстве добавили, что с делом Трифонова также связано дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ) в Красноярском и Краснодарском краях, а также в Белгородской области. Задержаны трое сотрудников полиции, которые будут доставлены в столичный регион для проведения следственных действий.