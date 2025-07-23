В правоохранительных органах ТАСС отметили, что обвиняемый находится в розыске

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Басманный районный суд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде ареста для учредителя банка "Интеркоммерц" Павла Крыжановского, ему предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Крыжановского Павла Михайловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, на срок 2 месяца, с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации", - заявили в пресс-службе суда.

В правоохранительных органах ТАСС отметили, что Крыжановский находится в розыске.

В 2016 году Арбитражный суд города Москвы признал "Интеркоммерц" банкротом. ЦБ РФ 8 февраля 2016 года отозвал у него лицензию на осуществление банковских операций. По величине активов банк на 1 января 2016 года занимал 67-е место в российской банковской системе, а также входил в первую сотню банков по размерам чистых активов.