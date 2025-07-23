Эти годы он проведет в исправительной колонии строгого режима

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июля. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил агента Службы безопасности Украины(СБУ) Алексея Попадейкина к 20 годам лишения свободы за подготовку теракта в Запорожской области. Об этом сообщил представитель суда.

"Установлено, что подсудимый согласился на предложение участвовать в террористическом сообществе (ТС). Общее руководство ТС осуществлял неустановленный сотрудник СБУ, находящийся на территории Украины. В обязанности Попадейкина входило участие в совершении террористических актов на территории Запорожской области и иное содействие ТС. Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 700 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, фигурант изъял из тайника в Запорожской области вещества для изготовления взрывчатки. Затем он решил совершить теракт с применением самодельного взрывного устройства против местного жителя и более двух недель вел за ним наблюдение. Позже фигуранта задержали сотрудники правоохранительных органов. В его отношении возбудили дело по ч. 1 ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 205 (подготовка теракта), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ч. 4 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ) и ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) УК РФ.

Приговор в законную силу не вступил.