Операцию проводило Главное управление собственной безопасности МВД России

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Рапорт в отношении главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова о совершении преступления был подан 16 июля, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Рапорт о преступлении был официально заявлен 16 июля 2025 года, а оперативная информация датирована 27 января 2025 года", - следует из материалов, представленных стороной обвинения. Разработку проводило Главное управление собственной безопасности (ГУСБ) МВД России.

Трифонова и его коллегу Татьяну Лукьянову обвиняют в даче взяток полицейским из регионов в обмен на информацию. В редакции Baza и в квартире Трифонова прошли обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации.

В ведомстве добавили, что с делом Трифонова также связано дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ) в Красноярском и Краснодарском краях, а также в Белгородской области. Задержаны трое сотрудников полиции, которые будут доставлены в столичный регион для проведения следственных действий.