Арам Габрелянов был готов дать показания как свидетель, но суд не счел необходимым его допрашивать

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Основатель холдинга News Media Арам Габрелянов пришел в зал суда, где рассматривается вопрос о мере пресечения главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову, чтобы выразить ему поддержку, а также заявил о невиновности журналиста. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Замоскворецкого районного суда Москвы.

"Я всегда стараюсь журналистов защищать. Особенно, когда люди вообще не виноваты. Как их бросить? Я убежден, что Глеб Трифонов и девушка, которую я, к сожалению, не знаю, не виноваты. Я в этом убежден, сто процентов", - сказал Габрелянов. Он был готов дать показания как свидетель, однако суд не счел необходимым его допрашивать.

Ранее в СК РФ сообщили ТАСС о том, что главного редактора издания Baza Глеба Трифонова и его коллегу Татьяну Лукьянову обвиняют в даче взяток полицейским из регионов в обмен на информацию. В редакции издания и в квартире Трифонова прошли обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации.

В ведомстве добавили, что с делом Трифонова также связано дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ) в Красноярском и Краснодарском краях, а также в Белгородской области. Задержаны трое сотрудников полиции, которые будут доставлены в столичный регион для проведения следственных действий.