Главного редактора Baza Глеба Трифонова арестовали

Обвиняемого заключили под стражу сроком на 1 месяц 27 суток

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Замоскворецкий районный суд Москвы заключил под стражу главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в даче взятки группой лиц по предварительному сговору, сроком на 1 месяц 27 суток. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Трифонову Глебу Александровичу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 27 суток", - сказано в постановлении суда.

Трифонов заявил, что не совершал преступление, которое ему инкриминирует следствие и просил суд избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Защита Трифонова будет обжаловать его арест. Об этом ТАСС сообщил адвокат Алексей Михальчик.

"Мы категорически не согласны с ходатайством органов следствия, поэтому мы будем обжаловать арест Глеба Трифонова", - сказал адвокат. Михальчик добавил, что сейчас Трифонов будет отправлен в СИЗО "Капотня", а оттуда - в СИЗО "Матросская Тишина".

В новость были внесены изменения (19:11 мск) - добавлена информация о защите.