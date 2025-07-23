По словам адвоката Трифонова, свидетельские показания, которые имеются в материалах дела, касаются лишь неких знакомых Трифонова, которые утверждают, что он имеет отношение к совершению преступлений

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции, задержанные по делу главреда издания Baza Глеба Трифонова, не подтвердили, что получали от журналистов этого СМИ деньги за информацию. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Замоскворецкого суда Москвы, рассматривавшего вопрос об аресте Трифонова.

"В материалах уголовного дела отсутствуют показания сотрудников полиции о том, действительно ли они взаимодействовали с журналистами Baza и предоставляли [им] информацию, за что их обвиняют", - заявил в суде адвокат Трифонова Алексей Михальчик.

По его словам, свидетельские показания, которые имеются в материалах дела, касаются лишь неких знакомых Трифонова, которые утверждают, что он имеет отношение к совершению преступлений. "Эти утверждения не подкреплены доказательствами. В частности, журналисты, упомянутые в деле, заявляют о том, что никаких взяток они не давали и не знали о каких-либо противоправных действиях", - сказал защитник.

Суд арестовал Трифонова на 1 месяц 27 суток. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц). Аналогичное обвинение предъявлено продюсеру Baza Татьяне Лукьяновой. Вину они не признают.

Ранее в СК РФ сообщили ТАСС, что Трифонова и Лукьянову обвиняют в даче взяток полицейским из регионов в обмен на информацию. В редакции издания и в квартире Трифонова прошли обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации. В ведомстве отмечали, что с делом Трифонова связано дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ) в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. Задержаны трое сотрудников полиции, которые будут доставлены в столичный регион для проведения следственных действий.