Еще четверо пострадали и доставлены в больницу, сообщили в региональной Госавтоинспекции

КАЛИНИНГРАД, 23 июля. /ТАСС/. Четыре человека пострадали и один погиб в результате столкновения легкового автомобиля и пассажирского автобусов в Неманском районе Калининградской области. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

"На автодороге Чапаево - Грибоедово Неманского района водитель автомобиля "Фольксваген" не выполнил требование дорожного знака "Уступите дорогу" и допустил столкновение с автобусом, двигавшимся по главной дороге", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель "Фольксвагена" погиб на месте ДТП, четыре пассажира легковой машины получили травмы и были доставлены в больницу. На момент столкновения в салоне автобуса пассажиры отсутствовали.

"Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте дорожно-транспортного происшествия. В связи с загруженностью автодороги и возможным частичным перекрытием проезжей части рекомендуем использовать альтернативные маршруты движения", - заключили в Госавтоинспекции.