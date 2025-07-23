В результате инцидента пострадали две охранницы, одна получила ранение в плечо, вторая - в живот, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Сотрудник завода на улице Курчатова в Санкт-Петербурге, который в ходе конфликта выстрелил из лука в свою коллегу на проходной предприятия, успел ранить еще одну работницу. Обе потерпевшие госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

"В результате инцидента пострадали две охранницы, одна получила ранение в плечо, вторая - в живот. Обе женщины госпитализированы", - рассказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, около 14:00 мск на проходной завода произошел конфликт между работниками - женщиной и мужчиной, в результате чего сотрудник завода выстрелил из лука. Прибывшие по вызову полицейские задержали 39-летнего мужчину и доставили в отдел для разбирательства.

Причины и обстоятельства конфликта устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.