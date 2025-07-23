Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев призвал жителей области быть предельно внимательными

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Три мирных жителя получили ранения при детонации мины Вооруженных сил Украины на подконтрольной РФ части Харьковской области, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

"Вооруженные формирования Украины, применяя БПЛА, произвели дистанционное минирование одной из автодорог на территории Харьковской области, находящейся под административным управлением военно-гражданской администрации. В результате детонации украинской мины рядом с проезжающим автомобилем, в котором находились три человека - двое мужчин и женщина - получили ранения разной степени тяжести", - написал Ганчев в своем Telegram-канале.

Пострадавшие при помощи бойцов ВС РФ были оперативно доставлены в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь. Ганчев призвал жителей Харьковской области быть предельно внимательными, не брать в руки и не приближаться к любым подозрительным предметам.

"Мы имеем дело с очень жестоким и коварным противником. Не имея успеха на поле боя, боевики киевского режима пытаются любыми способами навредить мирному населению, проживающему на нашей территории. Очевиден тот факт, что украинские неонацисты намеренно разбрасывают мины, применяя БПЛА, чтобы харьковчане не могли свободно передвигаться по своей земле", - подчеркнул он.