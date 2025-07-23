Авария произошла в Темрюкском районе на автодороге Новороссийск - Керчь, сообщили в УМВД по региону

КРАСНОДАР, 23 июля. /ТАСС/. Три человека погибли, один получил травмы при столкновении трех автомобилей в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в УМВД по региону.

"На месте от полученных травм скончались водитель и пассажир "Ниссан", а также водитель отечественного авто. Пострадала пассажирка ВАЗ, с травмами она доставлена в медучреждение", - говорится в распространенном сообщении.

По данным ведомства, авария произошла в Темрюкском районе на автодороге Новороссийск - Керчь. Водитель автомобиля "Ниссан" нарушил правила, выехав на полосу встречного движения, затем столкнулся с ВАЗ-2109 и "Фольцваген-Поло".