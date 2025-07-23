Также суд лишил ее права заниматься общественно-политической деятельностью, в том числе с использованием интернета, сроком на семь лет

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил основателя запрещенной в России секты "Фалуньгун" Наталью Миненкову к четырем годам лишения свободы за организацию деятельности нежелательной в РФ организации, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

"Она признана виновной по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности). С учетом позиции прокуратуры суд приговорил 47-летнюю Наталью Миненкову к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Также суд лишил ее права заниматься общественно-политической деятельностью, в том числе с использованием интернета, сроком на семь лет.

Как установлено следствием и судом, с июля 2020 по октябрь 2023 года Миненкова организовала на территории Москвы деятельность ассоциации "Центр духовного и физического совершенствования "Фалунь Дафа", в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории РФ. При этом с целью вербовки и вовлечения новых членов в нежелательные организации она осуществляла сбыт продукции нежелательных организаций, организовывала совместное изучение литературы нежелательных организаций, в том числе книги "Чжуань Фалунь" автора Ли Хунчжи, признанной экстремистским материалом на территории РФ.

Приговор в законную силу не вступил.