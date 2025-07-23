Ход и результаты расследования поставлены на контроль в районной прокуратуре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство в отношении работника завода на улице Курчатова в Санкт-Петербурге, который выстрелил из лука в двух коллег на проходной предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по городу.

"Следственным отделом по Выборгскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц)", - говорится в сообщении. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в районной прокуратуре.

Об инциденте ранее сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. По уточненным данным СК, у подозреваемого произошел конфликт с сотрудницами пропускного поста. Мужчина на почве личной неприязни выстрелил в них из лука стрелами, после чего скрылся, но был оперативно задержан прибывшими по вызову полицейскими. Потерпевшим своевременно оказали медицинскую помощь. По информации полиции, одна из женщин получила ранение в живот, вторая - в плечо.