В Петербурге арестовали мужчину, который залез на стояночную цепь "Авроры"

Действия хулигана попали на видео, опубликованное в интернете

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу 28-летнего местного жителя, который, подплыв на катере к крейсеру "Аврора", повис на цепи одного из его стояночных буев. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Петроградский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ивана Белова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Суд избрал [заключение под] стражу по 20 сентября", - говорится в сообщении. Уточняется, что защитник фигуранта просил о более мягкой мере пресечения в виде запрета определенных действий.

О задержании Белова сообщалось накануне. По данным следствия, не позднее 1 июля мужчина вышел на нос неустановленного катера и, оголив торс, пролез на цепь стояночного буя крейсера, на которой висел около одной минуты, совершая тем самым аморальные действия на объекте культурного наследия. Действия хулигана попали на видео, которое было опубликовано в интернете. Свою вину фигурант признал частично. Известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за управление катером без удостоверения (ст. 268 УК РФ).

Крейсер "Аврора" был введен в строй боевых кораблей русского флота в 1903 году. В Русско-японскую войну 1904-1905 гг. он был задействован в бою при Цусиме, его экипаж, несмотря на тяжелые потери, проявил героизм и стойкость. "Аврора" вошла в историю и как символ Октябрьской революции 1917 года: именно с ее борта был дан холостой выстрел, ставший сигналом к захвату красногвардейцами Зимнего дворца - резиденции временного правительства. Во время Великой Отечественной войны крейсер получил повреждения при обороне Ленинграда, после чего был отремонтирован и в 1948 году пришвартован у Петроградской набережной на Большой Невке. В 1992 году на крейсере вновь был поднят Андреевский флаг, он имеет статус корабля №1 ВМФ России. В 2014-2016 годах "Аврора" прошла капитальный ремонт.