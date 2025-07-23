Они самостоятельно обратились в медицинское учреждение, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 23 июля. /ТАСС/. Три женщины получили баротравмы в результате удара FPV-дрона по коммерческому объекту в городе Грайворон Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В городе Грайвороне в результате удара FPV-дрона по коммерческому объекту пострадали три женщины. Они самостоятельно обратились в медицинское учреждение. У всех врачи диагностировали баротравмы. Необходимая помощь оказана, лечение будут продолжать амбулаторно", - написал глава региона, добавив, что в здании повреждены кровля и фасад, выбиты стекла и посечены кузова у двух стоявших рядом автомобилей.

В селе Мокрая Орловка Грайворонского округа сброшенным с беспилотника взрывным устройством повреждено частное домовладение. В селе Байцуры Борисовского района из-за атаки беспилотника на частный дом выбиты окна, посечен фасад и хозяйственная постройка. В Валуйском округе в селе Тогобиевка детонация дрона привела к повреждению кровли в частном доме. В селе Устинка Белгородского района еще одна атака на частный дом привела к разрушению навеса, выбитым окнам и посеченной крыше.

Дважды подвергся обстрелу город Шебекино - как следствие в 14 частных домах зафиксированы повреждения кровли, остекления, фасадов и забора. Повреждения получили три надворные постройки, одна из них полностью разрушена. Перебиты газовая труба и линия электропередачи, осколками боеприпасов посечены два легковых автомобиля. Крыша еще одного частного дома пробита FPV-дроном.