Ее госпитализировали

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Малолетняя девочка выпала из окна квартиры на Алтуфьевском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

"Ребенок выпал из окна, оперевшись на москитную сетку. Инцидент произошел в квартире одного из жилых домов на Алтуфьевском шоссе, когда мама ребенка на непродолжительное время вышла в другую комнату", - сообщили в ведомстве.

Девочка 2023 года рождения госпитализирована.

Бутырская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту. В столичной прокуратуре просят родителей не оставлять маленьких детей без присмотра в помещении, где открыто окно или есть хоть малейшая вероятность, что малыш может его открыть самостоятельно. "Москитная сетка не спасет ребенка от падения из окна. Не ставьте мебель рядом с окнами, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник", - напоминают в надзорном ведомстве.