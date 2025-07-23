Следственными органами СК России по области по этому факту организована процессуальная проверка по ст. 236 УК РФ

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после массового заболевания детей кишечной инфекцией в детском лагере в Ульяновской области. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете.

"Председатель СК России дал поручение руководителю СУ СК России по Ульяновской области Михайлову возбудить уголовное дело и представить доклад", - сказали в ведомстве.

В средствах массовой информации сообщается, что у 15 детей, отдыхающих в детском оздоровительном лагере в Чердаклинском районе, выявлены признаки кишечной инфекции.

В настоящее время следственными органами СК России по Ульяновской области по данному факту организована процессуальная проверка по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).