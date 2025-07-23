В Петербурге фигурантов дела о хищениях в больнице отпустили под домашний арест

Как указал суд, обвиняемые сотрудничали со следствием, активно способствовали расследованию преступления и изобличению организаторов преступной деятельности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Суд Петербурга изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест в отношении трех фигурантов уголовного дела о многомиллионных хищениях под видом выплаты зарплат фиктивным сотрудникам городской больницы №20. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Московский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановления об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест в отношении Ольги Яковлевой, Алисы Костенковой, Юрия Кряжева. <…> Срок меры - по 30 сентября", - говорится в сообщении.

Как указал суд, обвиняемые сотрудничали со следствием, активно способствовали расследованию преступления и изобличению организаторов преступной деятельности. При этом все трое имеют устойчивые социальные связи и постоянное место жительства в Санкт-Петербурге.

В октябре 2024 года ТАСС сообщал о заключении под стражу 12 и домашнем аресте еще одной подозреваемой по уголовному делу. По версии следствия, лица из числа руководства городской больницы №20 и другие ее сотрудники вступили в преступный сговор в целях хищения бюджетных денег под предлогом выплаты зарплаты работникам, которые числились в штате лишь номинально - среди них оказались, в частности, родственники заместителя главврача и главного бухгалтера больницы. На лицевые счета таких фиктивных работников с января 2021 года по июнь 2024 года было перечислено не менее 344 млн рублей. Совокупный же ущерб бюджету от мошеннической схемы, по оперативным данным полиции, мог составить около 1 млрд рублей.