Двое взрослых и семилетний ребенок получили ранения в селе Лемешовка Севского района

БРЯНСК, 23 июля. /ТАСС/. Двое взрослых и семилетний ребенок ранены в результате атаки дрона на автомобиль в селе Лемешовка Севского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"ВСУ целенаправленно атаковали дронами-камикадзе движущийся гражданский автомобиль в селе Лемешовка Севского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранены трое мирных жителей, в том числе один семилетний ребенок. Мужчина, женщина и ребенок оперативно доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал глава региона.