Сведений о пострадавших не поступало

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Возгорание силового кабеля произошло при реконструкции горнолыжного склона на Воробьевых горах в Москве. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

В столичном главке МЧС подтвердили ТАСС информацию о возгорании.

"В ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Косыгина, д. 28, стр. 1", - сообщили в ведомстве.

В столичном ГУ МЧС отметили, что происходило загорание силового кабеля в приямке реконструируемого здания. "Принятыми мерами возгорание оперативно ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало", - уточнили в пресс-слежбе.