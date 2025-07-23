Ее заключили под стражу на два месяца

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Замоскворецкий районный суд Москвы заключил под стражу продюсера Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову, обвиняемую в даче взятки группой лиц по предварительному сговору, сроком на два месяца. Об этом сообщил ТАСС адвокат Егор Филин.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Татьяне Лукьяновой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказал адвокат.

Следственный комитет считает Лукьянову причастной к даче взяток полицейским из Краснодара, Красноярского края и Белгородской области за предоставление информации.

Ей предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц). Аналогичное обвинение предъявлено главному редактору Baza Глебу Трифонову, арестованному несколькими часами ранее. Вину они не признают.