В зону спецоперации мастер спорта отправился в 2022 году

КУРСК, 23 июля. /ТАСС/. Мастер спорта, призер всероссийских легкоатлетических соревнований Евгений Катунин из Курска погиб в зоне СВО. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В ходе специальной военной операции погиб курский легкоатлет Евгений Катунин. <…> Был победителем Кубка России, завоевывал медали первенства России и Центрального федерального округа. Входил в число лучших молодых спортсменов на конкурсе общественного признания "Вершина", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, Катунин занимался бегом с барьерами, сначала в спортивной школе "Виктория" под руководством тренера Светланы Мишиной, затем в спортшколе олимпийского резерва им. Николая Яковлева у Евгения Прошина. Он остается действующим рекордсменом Курской области в беге на 110 м с барьерами. В 2021 году ему было присвоено звание мастера спорта России.

В зону СВО Катунин отправился еще в 2022 году, спустя несколько месяцев после начала спецоперации. Погиб на Донбассе. 24 ноября Евгению исполнилось бы 26 лет.