Бригады специалистов устраняют последствия стихии на энергообъектах

ВОЛГОГРАД, 23 июля. /ТАСС/. Грозовой фронт и штормовой ветер, обрушившиеся вечером на город-спутник Волгограда - Волжский - привели к нарушению электроснабжения. Бригады специалистов устраняют последствия стихии на энергообъектах, сообщила пресс-служба компании "Россети Юг".

"Специалисты филиала "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" и "ВМЭС" оперативно восстанавливают электроснабжение потребителей, нарушенное грозовым фронтом и сильным ветром с порывами до 25 м/с. Восстановление подачи электроэнергии части потребителей в настоящие время организуется по резервным схемам. Энергетики продолжат работы до возобновления электроснабжения всех обесточенных абонентов", - говорится в сообщении.

В связи с обрывом кабельной линии ЛЭС произошло отключение электроэнергии водозаборных сооружений в городе, сообщила пресс-служба администрации Волжского. "В связи с этим в 18:45 мск прекратилась подача питьевого водоснабжения поселка Краснооктябрьский, в случае если электроснабжение ВЗС не будет восстановлено в ближайшее время МУП "Водоканал" будет вынужден снизить подачу холодного водоснабжения на все части города до 1 кгс/см2", - предупредили в пресс-службе.

Жители города в соцсетях сообщают, что в речном порту Волжского от штормового ветра повалился погрузочный кран на пристани.