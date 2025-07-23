В районе Геническа из-за сбитых украинских БПЛА возник степной пожар

Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, предварительно, жертв нет

ГЕНИЧЕСК, 23 июля. /ТАСС/. Степной пожар возник в районе Геническа Херсонской области из-за сбитых российскими средствами ПВО беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Противник атакует Геническ. Выехал на место падения сбитого БПЛА с начальником ГУ МЧС России по Херсонской области Саварбеком Даурбековым. Сотрудники МЧС локализуют возгорание. Предварительно, жертв нет", - написал он в своем Telegram-канале.

Как передает корреспондент ТАСС, пожар возник в районе села Счастливцево на Арабатской стрелке и не затронул строения. В районе возгорания лежат обломки БПЛА.