23 июля, 23:40,
обновлено 23 июля, 23:47
Военная операция на Украине

В районе Геническа из-за сбитых украинских БПЛА возник степной пожар

© Даниил Михайлов/ ТАСС
Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, предварительно, жертв нет

ГЕНИЧЕСК, 23 июля. /ТАСС/. Степной пожар возник в районе Геническа Херсонской области из-за сбитых российскими средствами ПВО беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

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"Противник атакует Геническ. Выехал на место падения сбитого БПЛА с начальником ГУ МЧС России по Херсонской области Саварбеком Даурбековым. Сотрудники МЧС локализуют возгорание. Предварительно, жертв нет", - написал он в своем Telegram-канале.

Как передает корреспондент ТАСС, пожар возник в районе села Счастливцево на Арабатской стрелке и не затронул строения. В районе возгорания лежат обломки БПЛА. 

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