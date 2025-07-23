В Горловке из-за атаки ВСУ погиб человек

Мирный житель погиб в Калининском районе, сообщил глава городского округа Иван Приходько

ДОНЕЦК, 24 июля. /ТАСС/. Мирный житель погиб в Калининском районе Горловки в результате атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.

"В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Солнечный" погиб мирный житель Горловки. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Приходько сообщил, что мирный житель получил ранение в Калининском районе Горловки в результате атаки украинского беспилотника.