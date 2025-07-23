Василия Кирющенко ранее следователи попросили заочно арестовать по уголовному делу о терроризме

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Сын режиссера сериала "Моя прекрасная няня", один из лидеров запрещенной в России террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК) Василий Кирющенко (внесен в перечень террористов и экстремистов РФ), которого следователи просят заочно арестовать по уголовному делу о терроризме, объявлен в международный розыск. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Василий Кирющенко в рамках расследования уголовного дела об участии в деятельности террористической организации (ст. 205.5 УК РФ) и о призывах к осуществлению террористической деятельности (ст. 205.2 УК РФ) был сначала объявлен в межгосударственный, а затем - международный розыск", - сказал собеседник агентства.

Максимальный срок лишения свободы по первой статье - до 20 лет, по второй - до 5 лет.

Кирющенко в июне внесен в перечень террористов и экстремистов РФ. Является одним из идеологов РДК. Он сын режиссера Алексея Кирющенко, снявшего сериалы "Моя прекрасная няня" и "Слуга народа".