Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, еще одна женщина пострадала

СОЧИ, 24 июля. /ТАСС/. Падение обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) привело к гибели женщины в Адлерском районе Сочи. Еще одна женщина получила ранения, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"В Адлерском районе Сочи в результате падения обломков БПЛА по улице Авиационной один человек погиб и один получил тяжелые ранения. Это две женщины, которые в момент падения обломков находились на улице", - говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что одна из женщин погибла на месте, вторая была госпитализирована в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают оперативные службы.