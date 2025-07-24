В ближайшее время ему предъявят обвинение в окончательной редакции, после чего он и его защитники смогут ознакомиться с материалами дела

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Следственные действия по делу экс-главы букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина, который обвиняется в даче взятки на сумму 60 млн рублей работникам силовых структур, завершены, вскоре ему предъявят обвинение в окончательной редакции. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Следственные действия по делу Анохина в настоящий момент завершены. В ближайшее время ему предъявят обвинение в окончательной редакции, после чего он и его защитники смогут ознакомиться с материалами дела", - сказал собеседник агентства. По его словам, вероятно, уже к сентябрю нынешнего года дело уйдет в суд для рассмотрения.

О задержании Анохина по подозрению в даче взятки в особо крупном размере стало известно в конце января 2025 года. У него были проведены обыски. По данным следствия, желая избежать представления в следственные органы результатов оперативно-разыскной деятельности органов ФСБ, связанных с хищением бюджетных денежных средств на его предыдущем месте работы, Анохин через посредников передал взятку в размере 60 млн рублей. Однако один из посредников и оперативный сотрудник, которому полагалась взятка, принимали участие в оперативном эксперименте. После передачи денег цепочка посредников, а также директор букмекерской компании были задержаны.