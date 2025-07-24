ЧП произошло на объекте компании China National Gold Group

ПЕКИН, 24 июля. /ТАСС/. Шесть человек погибли в результате аварии на фабрике по обогащению медно-молибденовой руды в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его сведениям, ЧП произошло в среду на объекте компании China National Gold Group, расположенном в городе Хулун-Буир. Все погибшие - студенты Северо-Восточного университета.

Согласно материалам следствия, учащиеся в ходе экскурсии упали во флотационную камеру из-за обрушения решетчатой пластины. Также пострадал их учитель.

Полиция выясняет детали происшествия, ведется следствие.