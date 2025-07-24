Арест активов Тимура Иванова более чем на 2,5 млрд рублей продлили

Речь идет о 43 банковских счетах отца Иванова, его матери, бывшей супруги и матери его малолетней дочери, а также его личного водителя

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы до 23 октября продлил срок обеспечительных мер в рамках уголовного дела в отношении обвиняемого в коррупции экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова на его имущество и активы его семьи общей стоимостью более 2,5 млрд рублей. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах дела.

"Продлить до 23 октября 2025 года срок ареста, наложенного на имущество и другие активы", - говорится в документе.

Речь идет о 43 банковских счетах отца Иванова, его матери, бывшей супруги и матери его малолетней дочери, а также его личного водителя. Кроме того, арест продлен на 23 автомобиля, среди которых американский лимузин Packard 1942 года выпуска и Opel Admiral 1939 года выпуска, 11 земельных участков, катер, объекты недвижимости и банковские счета. Как указано в материалах дела, часть арестованной недвижимости оформлена на юридические лица, а некоторые земельные участки расположены в Подмосковье в районе Рублево-Успенского шоссе.

"Установлено, что денежные средства, добытые преступным путем, Иванов распределял среди своих близких родственников и доверенных лиц", - уточняется в материалах дела. При этом в ходе допроса в качестве свидетеля один из членов семьи Иванова отказался отвечать на вопросы относительно движения денежных средств по ее счетам в банковских учреждениях, находящихся как в России, так и за ее пределами, следует из документов.

На арестованные активы по делу Иванова в ходе допроса указал ранее один из фигурантов уголовного дела о взяточничестве Сергей Бородин, который признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Также следствием в ходе обыска в доме экс-замминистра изъяты денежные средства, "несоизмеримые с его доходом", более 30 единиц огнестрельного оружия, коллекция дорогостоящих часов, оцениваемая в несколько десятков миллионов рублей.

Результаты оперативно-разыскной деятельности и протоколы следственных действий свидетельствуют о том, что Иванов принимал меры к сокрытию фактов своего участия в совершении преступлений, в том числе путем переоформления имущества на иных лиц, говорится в документах. Полученные результаты расследования свидетельствуют о том, что он мог совершать преступления не только при инкриминируемых ему в настоящее время обстоятельствах, но и в том числе в другие периоды времени. Также следствие установило, что денежные средства, добытые преступным путем, Иванов распределял среди своих близких родственников и доверенных лиц, в том числе путем приобретения транспортных средств, которые регистрировал на своих родителей, бывшую супругу и водителя.

Стоимость арестованных активов

Арест на имущество Иванова, его близких, а также третьих лиц был наложен вскоре после возбуждения в его отношении первого уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Арестованное имущество могут передать в собственность РФ. Согласно российскому законодательству, разрешается принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства ценностей и иного имущества, полученного в результате совершения преступлений. Это возможно в случае первого обвинительного приговора, который по итогам решения Мосгорсуда по делу о растрате и выводе денег из банка "Интеркоммерц" на общую сумму ущерба в размере около 4,1 млрд рублей не вступил в силу, но обжалован в апелляции. Согласно рыночной стоимости всех арестованных по делу активов и иного имущества Иванова, его семьи и других фигурантов, включая банковские счета, раритетные автомобили, мотоциклы, коллекцию дорогостоящих часов и недвижимость, общая их стоимость составляет более 2,5 млрд рублей.