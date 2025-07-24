ТАСС: с экс-главы департамента Минкультуры взыскали 19 млн рублей за хищения

В Симоновском суде подтвердили, что исковые требования замглавы надзорного ведомства к указанным выше лицам удовлетворены, однако подробностей не привели.

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы взыскал 19,395 млн рублей с бывшего главы департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры РФ Владимира Цветнова и его подельников за хищения средств, выделенных на реставрацию Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Суд постановил исковые требования заместителя Генерального прокурора РФ удовлетворить. Взыскать солидарно с Цветнова Владимира Анатольевича, Мосолова Павла Олеговича, Семикова Сергея Борисовича, Магдеевой Татьяны Сергеевны в доход Российской Федерации в лице Министерства культуры Российской Федерации в возмещение вреда, причиненного преступлением, денежные средства в размере 19,395 млн руб.", - сказал собеседник агентства.

В Симоновском суде ТАСС подтвердили, что исковые требования замглавы надзорного ведомства к указанным выше лицам удовлетворены, однако подробностей не привели.

Ремонтно-реставрационные работы объектов ансамбля Соловецкого монастыря и отдельных сооружений островов Соловецкого архипелага проводились в рамках программы "Развитие культуры и туризма" и ФЦП "Культура России". Как сказано в материалах дела, Цветнов, его заместитель Мосолов и предприниматели Магдеева и Семиков заключили пять госконтрактов на проведение историко-культурных экспертиз объектов Соловецкого архипелага с подконтрольными им ООО "Лантана", ООО "Альт", ООО "Лас-Флорес групп", ООО "СмартФинанс", не обладавшими полномочиями на проведение подобных экспертиз, и организовали их исполнение по завышенной стоимости. В результате было похищено более 20 млн рублей. Потерпевшим по делу было признано Министерство культуры РФ.

СК РФ в 2018 году возбудил по этому факту уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В мае 2023 года Мещанский суд Москвы уже выносил приговор по делу о хищениях на Соловках. Все подсудимые были приговорены на сроки от двух до четырех лет лишения свободы за хищение бюджетных денег, выделенных на реставрацию на Соловках. Однако все четверо были освобождены, так как в зачет их сроков наказания было включено время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом.